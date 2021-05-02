Сегодня рано утром в Карелии полицейская машина попала в ДТП

2 мая в 04:37 пожарно-спасательные подразделения города Костомукши привлекались для ликвидации последствий ДТП произошедшего на перекрестке улицы Антикайнена с проспектом Горняков, сообщает МЧС Карелии.

На место происшествия на двух машинах выезжали семеро сотрудников МЧС. Судя по фото, опубликованным в группе «Аварии в городе Костомукша» Максимом Ягиным, один из автомобилей попавших в ДТП – полицейский УАЗ.

Информация о пострадавших уточняется. // Фото vk.com