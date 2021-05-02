Сегодня в Карелии водителей отстраняют от управления транспортом

Сегодня около семи утра автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления транспортным средством 35-летнего водителя, сообщает паблик «Полиция Прионежского района

Мужчина, управлявший автомобилем Hyundai был остановлен инспекторами ГИБДД на подъезде к Петрозаводску.

По видимым признакам водитель находился в состоянии опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Сотрудники полиции отстранили водителя от управления. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей, а также лишен права на управление транспортными средствами. Автомобиль помещён на штрафстоянку. // Фото: vk.com