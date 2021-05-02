02 мая 2021, 11:49
Происшествия

Сегодня в Карелии водителей отстраняют от управления транспортом

Рано утром на территории Прионежского района уже поймали нетрезвого автомобилиста

Сегодня около семи утра автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления транспортным средством 35-летнего водителя, сообщает паблик «Полиция Прионежского района

Мужчина, управлявший автомобилем Hyundai был остановлен инспекторами ГИБДД на подъезде к Петрозаводску.

По видимым признакам водитель находился в состоянии опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Сотрудники полиции отстранили водителя от управления. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей, а также лишен права на управление транспортными средствами. Автомобиль помещён на штрафстоянку. // Фото: vk.com

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Прионежский район
ГИБДД
инспекторы
Полиция
лишение прав
медосвидетельствование
штрафстоянка
опьянение