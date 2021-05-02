Мужчина ушел в сторону леса и пропал, объявлен розыск

Полицией Пряжинского района устанавливается местонахождение пропавшего без вести Фигурина Алексея Сергеевича 1982 года рождения, жителя поселка Эссойла, сообщает МВД Карелии.

20 апреля мужчина ушел из дома в сторону полей и леса, расположенных вблизи Эссойлы и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы коротко подстрижены темные. Был одет в темно-зеленую футболку, темные брюки, тапки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 20 апреля и позднее, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8-906-207-75-88, 8 (814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного - 102). // Фото: mvd.ru