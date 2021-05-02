Гараж сгорел в Карелии, жилой дом пожарным удалось отстоять

На пульт Единой службы спасения-01 поступило сообщение от жителей Олонца, что на улице Ленина горит бесхозный заброшенный гараж, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Возгорание произошло вчера вечером, сигнал в МЧС поступил в 19:01. Для ликвидации пожара привлекались две машины АЦ-40(131) и АЦ-60(Урал) и шестеро бойцов пожарной части №35 города Олонца. Руководил операцией заместитель начальника отряда.

В тот же вечер в 20:47 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для тушения пожара в жилом доме на улице Спиридонова в Сегеже.

На место возгорания выдвинулись на трех машинах десять пожарных. Уже в 20:54 пожар был ликвидирован. // Фото: vk.com