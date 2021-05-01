01 мая 2021, 15:39
Наряд ДПС поймал пьяного водителя в Пряжинском районе
В Карелии проходят массовые рейды по контролю трезвости за рулем
В п. Эссойла Пряжинского района 38-летний водитель управлял автомобилем «Митсубиси» в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторами Спецвзвода ГИБДД Карелии пьяный водител был отстранен от управления. Составлен административный материал.
Водителя ждет штраф и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет. Решение примет суд. Проверки на дорогах продолжатся все майские выходные. // Фото: ГИБДД РК