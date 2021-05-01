ГИБДД выходит на праздничную вахту по отлову пьяных водителей

С 1 по 10 мая инспекторы ДПС будут проводить массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии.

По статистике, число аварий с участием пьяных водителей возрастает именно с наступлением майских праздников. С начала года от управления автомобилем в состоянии опьянения автоинспекторами отстранены почти 600 водителей.

Сотрудники дорожной полиции просят с пониманием отнестись к кратковременным остановкам автомобилей для проверки водителей. // Фото: newsopt.ru