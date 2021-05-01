01 мая 2021, 10:08
ГИБДД выходит на праздничную вахту по отлову пьяных водителей
Массовые проверки на дорогах пройдут в Карелии
С 1 по 10 мая инспекторы ДПС будут проводить массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии.
По статистике, число аварий с участием пьяных водителей возрастает именно с наступлением майских праздников. С начала года от управления автомобилем в состоянии опьянения автоинспекторами отстранены почти 600 водителей.
Сотрудники дорожной полиции просят с пониманием отнестись к кратковременным остановкам автомобилей для проверки водителей. // Фото: newsopt.ru