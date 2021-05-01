01 мая 2021, 09:30
Общество

Статистика внебольничной пневмонии по-прежнему не радует

Одна хорошая новость: за сутки от пневмонии в Карелии никто не умер

18 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5875 пациентов, 136 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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Карелия
новости Карелии
внебольничная пневмония
оперативный штаб
госпитализация
коронавирус
статистика