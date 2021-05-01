01 мая 2021, 09:30
Статистика внебольничной пневмонии по-прежнему не радует
Одна хорошая новость: за сутки от пневмонии в Карелии никто не умер
18 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5875 пациентов, 136 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.