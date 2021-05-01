Накануне в Карелии случились два ДТП с пострадавшими

Вчера поздно вечером в Прионежском районе на 437 км федеральной автодороги «Кола» 23-летняя водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, допустила наезд на 68-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Мужчина шёл по краю проезжай части во встречном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

А в 23.30 в Петрозаводске на перекрёстке Лесного проспекта и Суоярского шоссе 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген» при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Киа».

В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген». Пострадавшей оказана медицинская помощь.