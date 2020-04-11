Сегодня можно бесплатно послушать живой концерт Little Big

Вечер субботы, 11 апреля, можно провести под зажигательную музыку популярной группы Little Big, которая должна была выступать от России на Евровидении и чьи хиты обошли весь мир.

Живой онлайн-концерт группа дает на площадке «Яндекс-эфир», начало - в 20.00.

Смотрим и слушаем здесь.

Трек-лист песен доступен в "Яндекс.Музыке" по ссылке.



Среди прочего Илья Прусикин и команда исполнят хиты "Lolly Bomb", "I"m OK", "Skibidi" и "Faradenza". Разумеется, не обойдется и без трека "Uno".

Напомним также, что группа «Little big» вместо поездки на «Евровидение» запустила свой конкурс «Карантиновидение 2020». Принять участие в нем может каждый. Подробней здесь.

Кстати, жители научились отлично танцевать под «Uno». Как это делают жительницы Костомукши, смотрим тут.