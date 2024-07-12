Сегежане обеспокоены захватом прибрежной территории

Спиливание деревьев непосредственно у воды вызвало у жителей Сегежи недоумение.

Пост в интернете о том, что происходит на берегу Линдозера в районе Старой Сегежи, опубликовала сегежанка Елена Завидовская.

Людей интересует, как это администрация на прибрежной зоне продала участок.

— У нас по-моему закон запрещает что-то строить у воды. Значит, одних заставляют сносить свои постройки, а другим, пожалуйста, стройте, — высказал свое возмущение Юрий Кропачев.

Некоторые подписчики соцсетей утверждают, что был аукцион на данную землю под индивидуальное строительство. Поэтому любой, кто хотел, мог участвовать в нем.

— Если кто-то не в курсе, это уже его проблемы, но береговую зону – 20 метров — никто не отменял. Ее трогать не имеют права, — пояснил Никита.

Татьяна Жданова опубликовала в комментариях кадастровую карту с границами участка. По мнению местных жителей, работы ведутся за пределами обозначенной территории.

«Все началось 12 июня. Место, где это происходит, — район Старой Сегежи вдоль улицы Линдозерской со стороны берега», — уточнила Елена Завидовская.

Очевидцы зафиксировали факт, что на территорию раздора приезжал участковый. На кадре видна его машина. Вид представителя правопорядка новых собственников не напугал, и работы были продолжены. Люди обратились с жалобой к министру имущественных и земельных отношений региона.

Согласно генеральному плану города, в данном квартале земли предназначены для индивидуального жилищного строительства. Генеральный план утверждался еще в 2017 году на публичных слушаниях, на которых мог присутствовать любой житель Сегежи. На прием граждан к главе округа приходила инициативная группа жителей Старой Сегежи. Порядок подачи жалобы разъяснен. Жители планируют провести общее собрание,

— ответил министр Сергей Седлецкий.

Пользователи соцсетей иронизируют, что на этой территории власти обустроят пляж, где будут установлены шезлонги, зонтики и кафе для обычных граждан.

— У кого денег много, тот и хозяин, что ли, так? Так постройте там жилье, но не частное. У нас полгорода аварийных домов. Мой дом, например, построен в 1937 году, – подсказала идею Елена Лебедева.

Люди боятся, что их не услышат те, кто у руля власти. Возможно, через несколько лет подойти к воде уже будет невозможно, везде будут частые владения, а табличка с надписью «Водоохранная зона», которая стоит перед поворотом на Старую Сегежу, приобретет функцию декорации.//фото: Елена Завидовская