12 июля 2024, 07:32
Общество

На пике лета огороды засыпало градом

Черная туча принесла в карельский поселок очень крупный град

Жители поселка Эссойла Пряжинского района никак не ожидали неприятного сюрприза от погоды. В населенном пункте выпал град величиной с фундук. Огородники волнуются за урожай.

Град был крупный, кабачки побило, все листья в дырках,

— увидели последствия стихии эссойльчане.

 

 

Вообще-то  к неприятным сюрпризам северного лета жители Карелии всегда готовы.

— Не зря северные льготы дают, — шутят они.

 

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Метки: 
крупный град летом
Эссойла
неблагоприятная погода
урожай