12 июля 2024, 07:32
На пике лета огороды засыпало градом
Черная туча принесла в карельский поселок очень крупный град
Жители поселка Эссойла Пряжинского района никак не ожидали неприятного сюрприза от погоды. В населенном пункте выпал град величиной с фундук. Огородники волнуются за урожай.
Град был крупный, кабачки побило, все листья в дырках,
— увидели последствия стихии эссойльчане.
Вообще-то к неприятным сюрпризам северного лета жители Карелии всегда готовы.
— Не зря северные льготы дают, — шутят они.