На пике лета огороды засыпало градом

Жители поселка Эссойла Пряжинского района никак не ожидали неприятного сюрприза от погоды. В населенном пункте выпал град величиной с фундук. Огородники волнуются за урожай.

Град был крупный, кабачки побило, все листья в дырках,

— увидели последствия стихии эссойльчане.

Вообще-то к неприятным сюрпризам северного лета жители Карелии всегда готовы.

— Не зря северные льготы дают, — шутят они.