12 июля 2024, 07:14
Медведь пришел к лесорубам на делянку
При встрече с косолапым никто не пострадал
Неожиданную встречу с бурым медведем снял на сотовый телефон Владимир Гапеев. Молодой зверь вышел прямо к людям, которые работали на делянке.
За Колатсельгой, далеко от деревни, неожиданно выбежал к нам мишка. Зверя можно было хорошо рассмотреть. Расстояние до него было небольшое, так что он нас напугался. Вообще, этих хищников видим часто, но видео этой медвежьей прогулки, к сожалению, получилось не очень,
— рассказал подробности неожиданной встречи мужчина.
На видео видно, что медведь подошел близко к рабочим. Люди и животное разошлись с миром.//фото: скрин видео