12 июля 2024, 07:14
Общество

Медведь пришел к лесорубам на делянку

При встрече с косолапым никто не пострадал

Неожиданную встречу с бурым медведем снял на сотовый телефон Владимир Гапеев. Молодой зверь вышел прямо к людям, которые работали на делянке.

За Колатсельгой, далеко от деревни, неожиданно выбежал к нам мишка. Зверя можно было хорошо рассмотреть. Расстояние до него было небольшое, так что он нас напугался. Вообще, этих хищников видим часто, но видео этой медвежьей прогулки, к сожалению,  получилось не очень, 

— рассказал подробности неожиданной встречи мужчина.

На видео видно, что медведь подошел близко к рабочим. Люди и животное разошлись с миром.//фото: скрин видео

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Метки: 
бурый медведь
дикая природа
Карелия Пряжинский район
Лесоруб