Медведь пришел к лесорубам на делянку

Неожиданную встречу с бурым медведем снял на сотовый телефон Владимир Гапеев. Молодой зверь вышел прямо к людям, которые работали на делянке.

За Колатсельгой, далеко от деревни, неожиданно выбежал к нам мишка. Зверя можно было хорошо рассмотреть. Расстояние до него было небольшое, так что он нас напугался. Вообще, этих хищников видим часто, но видео этой медвежьей прогулки, к сожалению, получилось не очень,

— рассказал подробности неожиданной встречи мужчина.

На видео видно, что медведь подошел близко к рабочим. Люди и животное разошлись с миром.//фото: скрин видео