Благоустройство города обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска назвала тему планерки в ближайший понедельник. На городском совещании обсудят благоустройство общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации.

Перед горожанами с докладом выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ мэрии Ксения Иванова.

Планерка начнется в 10 утра. Трансляция совещания традиционно будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»