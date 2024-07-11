11 июля 2024, 20:39
Благоустройство города обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска
С докладом перед горожанами выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ Ксения Иванова
Мэрия Петрозаводска назвала тему планерки в ближайший понедельник. На городском совещании обсудят благоустройство общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации.
Перед горожанами с докладом выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ мэрии Ксения Иванова.
Планерка начнется в 10 утра. Трансляция совещания традиционно будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»