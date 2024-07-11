11 июля 2024, 17:46
Жеребьевка разрешений на добычу медведя пройдет в Минприроды Карелии
Более 600 заявлений от охотников поступило в карельское министерство
В Минприроды Карелии поступило более 600 заявлений от охотников на добычу медведя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При этом установлена квота в 383 особи. Заявлений больше, поэтому 12 июля в Минприроды будет проведена жеребьевка.
Сегодня сотрудники министерства обработают все заявления и присвоят им номера. Завтра состоится жеребьевка, которая будет фиксироваться на видео. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano