Жеребьевка разрешений на добычу медведя пройдет в Минприроды Карелии

В Минприроды Карелии поступило более 600 заявлений от охотников на добычу медведя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом установлена квота в 383 особи. Заявлений больше, поэтому 12 июля в Минприроды будет проведена жеребьевка.

Сегодня сотрудники министерства обработают все заявления и присвоят им номера. Завтра состоится жеребьевка, которая будет фиксироваться на видео. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano