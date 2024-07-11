Ужесточение работы наливаек обсудили в Законодательном собрании РК

10 июля в рамках внеочередного заседания Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Республики Карелия рассмотрен и принят в первом чтении проект закона, регулирующего оборот алкогольной продукции при оказании общественного питания.

После вступления закона в силу розничная продажа пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания будет возможна только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. При этом неважно в многоквартирном доме расположено данное заведение или в отдельном здании.

- На сегодняшний день ни одна «наливайка» не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным объектам общественного питания. С 1 сентября, когда закон вступит в силу, они будут вынуждены прекратить свою деятельность или сменить формат торговли, став обычным розничным магазином и соответственно, не торговать алкогольной продукцией по ночам. Либо переквалифицироваться в объект общественного питания, соответствующий минимальным требованиям, которые установлены ГОСТом,

- отметил и.о. министра промышленности и торговли Республики Карелия Станислав Трофимец.

Межгосударственным стандартом (ГОСТ 30389-2013) установлены требования, предъявляемые к объектам общественного питания, в том числе по ассортименту представленной продукции:

- в ресторане должен быть представлен широкий ассортимент блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда;

- в кафе - ассортимент блюд может быть более ограниченный, чем в ресторане, но должны быть представлены горячие блюда собственного приготовления;

- в баре должны быть представлены холодные и горячие закуски;

- в буфете - ограниченный ассортимент продукции питания и полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе - холодные и горячие блюда.

В ходе заседания Комитата Законодательного Собрания Карелии поступили предложения по введению ограничения времени продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах.

Соответствующие предложения будут проработаны всеми заинтересованными сторонами и рассмотрены на ближайшем внеплановом заседании Законодательного Собрания. // Фото: unsplash.com / Timothy Dykes