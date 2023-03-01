Сборник «Великая Победа. Маршруты памяти» презентуют в Петрозаводске

Материалы поисковиков и фондов музеев, научные исследования и архивные данные, воспоминания и письма ветеранов, песни, стихи, фотографии военных лет легли в основу сборника «Великая Победа. Маршруты памяти» (12+). Его презентация состоится на днях в Петрозаводске. Вход на мероприятие свободный.

2 марта в 16:00 коллективный труд презентуют в Доме дружбы народов Карелии на улице Титова, 3. На следующий день, 3 марта, в 12:00 сборник презентуют в Медвежьегорском районном музее, 4 марта в 13:00 – в детско-юношеском отделе Сегежской центральной районной библиотеки.

На презентации выступят авторы, молодые актеры и музыканты, творческие коллективы. Представят видеообращения писателей, журналистов из Армении, Киргизии, Узбекистана. Состоится презентация видеоклипа на песню «Пулями» группы «Днем с огнем», посвященного карельским защитникам Донбасса.

В городской администрации сообщили, что сборник представляет материалы проекта, который с 2019 по 2021 год проходил в учреждениях культуры и образования Карелии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана.

Среди материалов – рассказы об армянских солдатах на Карельском фронте; история самолета «Карело-финский донор»; военная биография героя-танкиста из Азербайджана Ази Асланова; судьба Токтогон Алтыбасаровой, сохранившей и воспитавшей в детском доме села Курменты в Киргизии 150 детей из блокадного Ленинграда; яркие страницы культурной жизни Узбекистана во время войны; беседы с ветеранами, которые недавно отметили столетние юбилеи; страницы поэзии военных лет и переводы песни «Катюша» на армянский, азербайджанский, киргизский и узбекский языки.

Книгу издали по итогам форума в конце 2022 года в издательском доме «Петропресс» под редакцией профессора ПетрГУ Ирины Спиридоновой.