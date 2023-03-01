Обвиняемый чуть не погиб в суде из-за отека легких

Медицинскую помощь подсудимому пришлось оказывать судебным приставам. Мужчине стало плохо в здании суда, сообщили в пресс-службе ФССП Карелии.

Гражданина доставили в Пряжинский суд, вскоре у него начался сильный приступ кашля. Потом мужчина и вовсе лишился чувств, это увидели судебные приставы.

Они оказали обвиняемому доврачебную помощь и вызвали «скорую». Медики госпитализировали пациента. Оказалось, что у него развился отек легкого. // фото: unsplash.com