Бродячему коту из Пряжи выпал счастливый билет

Миллионы бездомных животных живут на улицах, многих выбрасывают жестокие хозяева. Одному из котов повезло: Рыжик нашел новый дом. Он оказался на улице, потому что надоел прежней хозяйке, – дело обычное.

Зима для голодного и продрогшего животного оказалась суровой: ел что придется, спал где найдется. Рыжика знал почти каждый житель поселка Пряжа – за зиму он стал неотъемлемым спутником торговой точки. Кот смирно сидел при входе и жался к теплому месту, пока магазин не закроется. К ночи оказывался на улице.

Люди относились к нему по-разному: кто-то из покупателей ворчал, дескать, развели тут блохастых, кто-то равнодушно проходил мимо, а кто-то жалел и подкармливал животинку. Но забрать к себе никто не спешил – все отделывались отговорками.

Так бы и закончилась жизнь бедолаги, если бы не счастливый случай. В один из дней на грязное и больное животное обратила внимание девушка по имени Валерия и не раздумывая забрала Рыжика в Петрозаводск.

- У меня своих двое — кот и кошка. Где двое живут, там и третьему место найдется. Глаза у Рыжулика все еще грустные, он по-прежнему с недоверием относится к окружающему миру. Но он очень ласковый, добрый и чуткий, замечательнейший кот, с которым мне довелось встретиться за 28 лет,

— говорит новая хозяйка.

Рыжику предстоит еще не один раз посетить кабинет ветврача, чтобы вылечить букет заболеваний – результат долгого пребывания на улице, но в хороших руках он пойдет на поправку. Ведь недаром говорят, что доброе слово и кошке приятно, а тут доброе дело! // фото: из личного архива Валерии