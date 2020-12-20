Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла финнов и выиграла Кубок Первого канала. Встреча прошла в Москве.

Игра против сборной Финляндии завершилась разгромной победой россиян - 5:1. Одним из главных героев встречи стал форвард российской команды Дмитрий Воронков, который оформил дубль.

Российская сборная выиграла все три матча и стала победителем турнира. Ранее россияне выиграли и первый этап Еврохоккейтура - Кубок Карьяла. Фото twimg.com