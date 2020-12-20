Медики назвали симптомы рака горла
Медики из компании Macmillan Cancer Support перечислили распространенные симптомы рака горла. Они отметили, что под этим термином понимаются различные виды злокачественных образований, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, и симптомы зависят от того, какой орган поражен, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространенным признаком, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая постепенно увеличивается.
О раке пищевода, по словам специалистов, часто сигнализирует затрудненное глотание, когда человек чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди.
Для рака трахеи характерен ряд симптомов, в том числе часто повторяющаяся одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки.
Врачи подчеркивают, что хотя эти признаки могут быть вызваны другими заболеваниями, при их обнаружении следует обратиться к специалисту. Фото noticiasaominuto.com