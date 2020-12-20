Россияне увидят в небе великое соединение Юпитера и Сатурна

Великое соединение Юпитера и Сатурна смогут наблюдать жители России 21 декабря. Явление будет видно на всей территории страны, но лучшие условия для наблюдения сложатся в южных регионах, сообщает РИА Новости.

На небосклоне две крупнейшие планеты Солнечной системы подойдут друг к другу вплотную. Они будут выглядеть, как яркая двойная звезда.

Уникальность этого события в том, что ранее аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года. В следующий раз сближение произойдет 15 марта 2080 года.

Планеты можно будет наблюдать примерно через час после захода Солнца. Они взойдут на юго-западе. Чем южнее будет находиться наблюдатель, тем больше у него будет времени.

Явление можно будет увидеть невооруженным глазом, но лучше использовать оптические приборы. В телескоп можно будет наблюдать спутники планет и кольца Сатурна. В бинокль, кроме ярких планет-гигантов, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера - Ио, Каллисто, Ганимед и Европу. Фото ytimg.com