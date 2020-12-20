20 декабря 2020, 15:32
Российские биатлонисты установили антирекорд
Стреляющие лыжники из сборной России не могут подняться на пьедестал почета уже 38 гонок подряд
Российские биатлонисты установили очередной антирекорд. Члены сборной России не могут подняться на пьедестал почета в Кубке мира уже 38 гонок подряд.
Лучшим среди россиян в мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира стал Александр Логинов, занявший десятое место. Победу одержал немец Арнд Пайффер, прошедший дистанцию за 35 минут и 53,3 секунды. Второе место занял швед Мартин Понсилуома, отставший на 1,3 секунды и допустивший один промах. На третьем месте расположился норвежец Тарьей Бе, отставший на 9,3 секунды и допустивший один промах.
Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, когда Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. Фото РИА Новости