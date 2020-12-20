Российские биатлонисты установили антирекорд

Российские биатлонисты установили очередной антирекорд. Члены сборной России не могут подняться на пьедестал почета в Кубке мира уже 38 гонок подряд.

Лучшим среди россиян в мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира стал Александр Логинов, занявший десятое место. Победу одержал немец Арнд Пайффер, прошедший дистанцию за 35 минут и 53,3 секунды. Второе место занял швед Мартин Понсилуома, отставший на 1,3 секунды и допустивший один промах. На третьем месте расположился норвежец Тарьей Бе, отставший на 9,3 секунды и допустивший один промах.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, когда Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. Фото РИА Новости