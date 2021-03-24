24 марта 2021, 10:16
Сбивший женщину в Петрозаводске водитель привлечен к ответственности
В ГИБДД призвали водителей к внимательности при проезде нерегулируемых пешеходных переходов
В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали вчерашнюю аварию с участием пешехода на проспекте Александра Невского.
По данным ведомства, водитель автомобиля «Опель Астра» совершил наезд на 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия горожанка получила травмы, ей была оказана разовая медицинская помощь. Инцидент попал на видео.
В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении.
В ГИБДД отметили, что за два месяца 2021 года в Петрозаводске было пресечено около 150 нарушений проезда пешеходных переходов водителями.