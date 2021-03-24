Сбивший женщину в Петрозаводске водитель привлечен к ответственности

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали вчерашнюю аварию с участием пешехода на проспекте Александра Невского.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Опель Астра» совершил наезд на 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия горожанка получила травмы, ей была оказана разовая медицинская помощь. Инцидент попал на видео.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении.

В ГИБДД отметили, что за два месяца 2021 года в Петрозаводске было пресечено около 150 нарушений проезда пешеходных переходов водителями.