24 марта 2021, 10:02
Житель Карелии сдал в металлолом конструкции очистных сооружений
Ранее судимый житель Сегежского района вновь стал фигурантом уголовного дела
В полицию Сегежского района обратились представители администрации одного из поселений. При проверке выяснилось, что с территории недействующих очистных сооружений украдены металлические детали. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 31-летний местный житель. Он признался, что свободно проник на неохраняемую территорию, распилил трубы, а затем сдал их в пункт приема металла.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Фото vnru.ru