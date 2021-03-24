Житель Карелии сдал в металлолом конструкции очистных сооружений

В полицию Сегежского района обратились представители администрации одного из поселений. При проверке выяснилось, что с территории недействующих очистных сооружений украдены металлические детали. Ущерб был оценен в 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний местный житель. Он признался, что свободно проник на неохраняемую территорию, распилил трубы, а затем сдал их в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Фото vnru.ru