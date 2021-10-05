Сбитого в Петрозаводске молодого мужчину не могут опознать

В Петрозаводске не могут установить личность мужчины, сбитого днем 4 октября на проспекте Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Напомним, инцидент произошел в 13:41 у дома №30. Легковой автомобиль сбил человека, который выбежал из-за автобуса. С полученными травмами мужчина был госпитализирован.

На вид пострадавшему 25-26 лет. Рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в черные джинсы и черную кофту с капюшоном на молнии. К мужчине подходила невысокая девушка и называла его Антоном или Андреем.

Любую имеющуюся информацию по этому поводу просят сообщать в дежурную группу по телефону 715-900. Фото источника