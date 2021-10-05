05 октября 2021, 12:47
Подозреваемую в краже женщину ищут в Петрозаводске
Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения одного из сетевых магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
Этот человек подозревается в краже в торговом заведении. Личность подозреваемой пока не установлена.
Всех, кто знает эту женщину, просят звонить по телефону: 8 911 422 56 57. Конфиденциальность гарантируется.