05 октября 2021, 12:47
Происшествия

Подозреваемую в краже женщину ищут в Петрозаводске

Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения одного из сетевых магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

Этот человек подозревается в краже в торговом заведении. Личность подозреваемой пока не установлена.

Всех, кто знает эту женщину, просят звонить по телефону: 8 911 422 56 57. Конфиденциальность гарантируется.

Обсудить
просмотр
194629
Метки: 
Петрозаводск
Кража
Розыск
МВД
Полиция
новости петрозаводска