Женщина покупала квартиру в Петрозаводске и пострадала от мошенников

В полицию Пудожа обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники выманили у нее 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что собиралась переезжать в Петрозаводск и подыскивала квартиру в карельской столице. В Интернете она нашла выгодное объявление - двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом продавалась всего за 1,1 миллиона рублей. Женщина тут же связалась с продавцом. Тот объяснил, что желающих купить жилье много, и поинтересовался, сможет ли покупательница сразу же перечислить предоплату. Та согласилась и перевела деньги. Затем женщине скинули на электронную почту расписку о получении средств, и на этом связь оборвалась.

По факту мошенничества со значительным ущербом возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/MasterTux