Автомобиль под управлением девушки улетел в лес на трассе в Карелии

Ночью 4 октября в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Пострадала 23-летняя девушка-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, около часа ночи на 628-м километре дороги Вологда-Медвежьегорск автомобиль ВАЗ занесло, и транспортное средство вылетело в кювет.

В результате происшествия молодая автоледи получила травмы. Фото источника