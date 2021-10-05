05 октября 2021, 11:12
Автомобиль под управлением девушки улетел в лес на трассе в Карелии
Дорожный инцидент произошел ночью на трассе Вологда-Медвежьегорск
Ночью 4 октября в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Пострадала 23-летняя девушка-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По информации ведомства, около часа ночи на 628-м километре дороги Вологда-Медвежьегорск автомобиль ВАЗ занесло, и транспортное средство вылетело в кювет.
В результате происшествия молодая автоледи получила травмы. Фото источника