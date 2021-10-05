05 октября 2021, 11:12
Происшествия

Автомобиль под управлением девушки улетел в лес на трассе в Карелии

Дорожный инцидент произошел ночью на трассе Вологда-Медвежьегорск

Ночью 4 октября в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Пострадала 23-летняя девушка-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, около часа ночи на 628-м километре дороги Вологда-Медвежьегорск автомобиль ВАЗ занесло, и транспортное средство вылетело в кювет.

В результате происшествия молодая автоледи получила травмы. Фото источника

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Метки: 
Медвежьегорский район
Вологда-Медвежьегорск
ДТП
ГИБДД
новости Карелии