Пешеход выбежал из-за автобуса и попал под колеса в Петрозаводске

4 октября в 13:41 в Петрозаводске на проспекте Александра Невского пешеход попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел в районе пересечения с улицей Льва Толстого и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

По информации ГИБДД Петрозаводска, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на пешехода, выбежавшего из-за автобуса.

В Госавтоинспекции напомнили, что при выходе из общественного транспорта переходить дорогу нужно с осторожностью. Ни в коем случае нельзя обходить автобус спереди или сзади. Следует дойти до ближайшего пешеходного перехода.