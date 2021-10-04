Военный покончил с собой в гарнизоне под Петрозаводском

В Карелии совершил суицид молодой военнослужащий. Трагедия произошла в гарнизоне рядом с Петрозаводском, передает «Интерфакс».

Как сообщили агентству в СУ СКР по Карелии, тело 26-летнего военного обнаружили в воскресенье, 3 октября, на территории гарнизона Бесовец.

Известно, что прапорщик покончил с собой, как именно и почему, не сообщается.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, идет проверка.