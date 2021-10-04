04 октября 2021, 21:48
Военный покончил с собой в гарнизоне под Петрозаводском
Тело 26-летнего военнослужащего нашли на территории Бесовца
В Карелии совершил суицид молодой военнослужащий. Трагедия произошла в гарнизоне рядом с Петрозаводском, передает «Интерфакс».
Как сообщили агентству в СУ СКР по Карелии, тело 26-летнего военного обнаружили в воскресенье, 3 октября, на территории гарнизона Бесовец.
Известно, что прапорщик покончил с собой, как именно и почему, не сообщается.
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, идет проверка.
- Инцидент случился, да, наши на проверке. Что конкретно, какая причина и как это было совершено, пока неизвестно, сообщили в СК России telegram-каналу «Говорит Москва». // Фото: caruizp/pixabay