Убившую склонявшего ее к близости мужчину петрозаводчанку будут лечить

Закончилось расследование уголовного дела по обвинению в убийстве 26-летней жительницы Петрозаводска. У девушки нашли психическое расстройство, поэтому вместо колонии она отправится на принудительное лечение, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Трагедия произошла в апреле этого года. Фигурантка уголовного дела была в гостях у приятеля, они выпивали. В какой-то момент мужчина попытался склонить гостью к интимной близости.

Молодая женщина отреагировала бурно: схватила нож и нанесла знакомому множество ударов по телу. Мужчина в итоге умер от ран. Следователи возбудили уголовное дело и заключили убийцу под стражу.

Однако в ходе психолого-психиатрической экспертизы у нее выявили психическое расстройство. Дело отправили в суд, но он изберет не меру наказания, а направит подсудимую на лечение, применив принудительные меры медицинского характера. // Фото: trikky.ru