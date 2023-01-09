Санавиация оказала экстренную помощь 200 жителям Карелии

Для оказания экстренной медицинской помощи в 2022 году было выделено более 130 млн рублей. За 12 месяцев вертолет региональной санавиации совершил более 130 вылетов для транспортировки пациентов в больницы. Об этом сообщил глава минздрава Михаил Охлопков.

Министр также добавил, что благодаря авиаслужбе экстренную помощь получили 200 жителей Карелии.

Кроме того, в регионе продолжена работа мобильных флюорографов и стамотолигических кабинетов. // Фото: freepik.