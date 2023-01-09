Для бойцов СВО в госпиталях звучали песни о Карелии

Для раненых бойцов артисты, приехавшие из Пряжинского района, пели песни. Знак внимания в виде творческой программы в госпиталях зоны СВО оценили высоко.

«Воины благодарили участников агитбригады за теплую встречу и передавали всем привет. Выступление артистов-земляков в стенах госпиталя проходило для них впервые. Их радовали песни, особенно о родной Карелии. Мы вручили воинам сувениры и письма от школьников и воспитанников детских садов сел Святозеро, Эссойла, поселков Чална и Пряжа»,

— рассказал Александр Пшенников, организатор поездки.

Кроме того агитбригада доставила и передала из рук в руки нашим карельским воинам 1360 подарков, медикаменты, посылки с нижним бельем, теплые носки, балаклавы, шарфы, изготовленные мастерицами артели швей и вязальщиц. Финансовую помощь оказали также предприниматели, депутаты ЗС РК и государственные служащие.

Настоящим подарком стал подготовленный видеоролик с новогодними поздравлениями от родных и близких. Трехдневная поездка агитбригады сообщества Святозеро «За мирное небо» закончилась, и «народные» артисты вернулись домой.

«Я хочу сказать, что ребята ждут нашего внимания, чтоб согреть свои души и сердца. Они очень хотят вернуться домой, прижаться к родным и близким. Они хотят победы. Мы должны объединяться и помогать им словом и делом! Будьте добры и милосердны», — говорят участники поездки.