Новые правила для автомобилистов введут на этой неделе

С 11 января вводятся новые правила для водителей как легковых, так и грузовые авто, а также мотоциклистов. Нарушителей будут наказывать крупными штрафами, отслеживая по камерам, сообщает Primpress.ru.

Новый запрет начнет действовать через два дня, когда вступят в силу положения нового закона, подписанного президентом еще летом. Речь идет о наказаниях, которые начнут применять к автомобилистам, выбрасывающим мусор из окна своей машины. Нарушителей ждут крупные штрафы – от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение они возрастут до 20-23 тысяч. Водителям грузовиков придется заплатить уже от 40 до 70 тысяч рублей.

По словам представителей ГИБДД, отслеживать нарушителей смогут как автоинспекторы, так и сотрудники лесного надзора. Нововведением является тот факт, что выписывать штрафы теперь смогут и камеры фиксации. А если само нарушение попадет в объектив камеры наружного наблюдения, решение о наказании будет вынесено без суда. Кроме того, планируется также установка специальных фотоловушек. // Фото: vk.com/gibddkareliya.