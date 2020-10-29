Самоизоляция, транспорт-раздора и чиновничий минимализм. Картина дня

Новые ограничения из-за распространения COVID-19 введены в Карелии, ушел из жизни экс-заместитель премьер-министра республики, «уникальное» сооружение в духе минимализма установлено в карельской столице – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– В Хельсинки создана современная система управления общественным транспортом почти 20 лет назад. По идее уже давно можно было перенять опыт соседей и внедрить новую систему в Петрозаводске. А у нас только совещания и заседания на эту тему. Поневоле поверишь журналисту Антонине Кябелевой, что за благими делами скрываются корыстные намерения. Подробнее читайте в нашем материале.

– В Карелии вводятся новые ограничительные меры для сдерживания коронавируса. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест и самоизолироваться (в первую очередь лицам с хроническими заболеваниями и лицам старше 60 лет). К счастью, еще можно продолжать трудовую деятельность и посещать общественные места «с целью решения вопросов жизнеобеспечения». Добавим, что за последние сутки в Карелии выявили 117 новых заболевших COVID-19. Из этого числа заболевших – 97 человек, из них 45 имеют симптомы средней тяжести. Очаги COVID-19 в медучреждениях Карелии вызывают опасения у Москвы. Федеральные чиновники требуют от Минздрава РК разобраться, почему это происходит.

– Теплая погода, установившаяся в Карелии в конце октября, сменится небольшим похолоданием, но ненадолго. В начале следующей недели в республику вновь придет тепло. Судя по климатическим картам Росгидромета, температура воздуха в течение ближайших пяти суток – с 30 октября по 3 ноября – будет выше средних многолетних значений. При этом во вторник, 3 ноября, она будет выше на 6-8 градусов.

– Ушел из жизни Юрий Иванович Пономарев, много лет возглавлявший Союз промышленников и предпринимателей Карелии. Он проходил лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске, так как у него была выявлена коронавирусная инфекция. Ему было всего 74 года. Он работал генеральным директором Целлюлозного завода «Питкяранта», представлял Карелию в Совете Федерации. Дважды избирался депутатом ЗС РК, был заместителем премьер-министра правительства Карелии.

– Дорожные полицейские вынуждены были преследовать автомобиль ВАЗ по улицам города Петрозаводска. Водитель, нарушивший ПДД, пытался скрыться от наряда ДПС во дворах на улице Повенецкой. Госавтоинспекция Карелии опубликовала видео ночной погони. Смотрим его здесь.

– На Пограничной улице в Петрозаводске завершается оборудование площадки для остановки общественного транспорта. Как сообщает пресс-центр мэрии, новое сооружение городской инфраструктуры выполнено в духе минимализма. Администрация обещает позже установить на остановочном комплексе урну и скамейку. Еще бы крышу над головой сделали, но это, видимо, нарушит стилевое решение.