Водитель без прав не смог скрыться от наряда ДПС в Петрозаводске

Дорожные полицейские вынуждены были преследовать автомобиль ВАЗ по улицам города Петрозаводска. Водитель, нарушивший ПДД, пытался скрыться от наряда ДПС во дворах на улице Повенецкой. Госавтоинспекция Карелии опубликовала видео ночной погони.

«В ночь с 26 на 27 октября на перекрестке улицы Правды и Ключевского шоссе внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «ВАЗ – 2114», – говорится в сообщении ГИБДД по РК.

На требование сотрудников полиции остановиться не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование автомобиля.

Не реагируя на неоднократные требования сотрудников ГИБДД остановиться, водитель проследовал до улицы Повенецкая. В районе дома № 16 водитель бросил свой автомобиль и попытался убежать, но был задержан инспекторами.

Как выяснилось, автомобилем управлял молодой человек, 2001 года, рождения, не имеющий права управления. В отношении нарушителя составлены административные материалы:

– по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ – за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления;

– по ч. 2 ст. 12.25 КоАп РФ – за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке;

– по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.