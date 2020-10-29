Лукина: «Рускеала, к сожалению, стала «галочкой» для туриста»

Заместитель начальника Управления по туризму Ольга Лукина считает неправильным, что турист, приехавший на один день в Рускеалу, думает, ч о он увидел Карелию. Надо пропагандировать «долгоиграющий, вдумчивый» туризм, туризм на 5-7 дней, как минимум.

Доступность Карелии всех удивляет: теперь и самолеты летают, приземляясь в новый аэропорт, заходят новые авиакомпании, предлагая все новые и новые рейсы. Поставили поезд, который связал Москву, Санкт-Петербург и Сортавалу – это, вообще, новый толчок для развития туризма. Железная дорога предлагает удобные ночные рейсы. У нас современная федеральная трасса, позволяющая передвижение на высоких скоростях при хорошей безопасности.

У нас есть прекрасные условия для развития туризма, туризма многодневного, а не только на выходные. Об этом – наше видео.