Рыбаки случайно выловили рыбину весом 800 килограммов

У берегов Индии рыбаки выловили гигантского ската. Вес улова составил около 800 килограммов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местный телеканал.

Издание отмечает, что скат попался морякам случайно. Это произошло, когда они вышли ранним утром 27 июля в море на границе штатов Западная Бенгалия и Одиша.

На берегу поглазеть на рекордный улов собралась толпа зевак. В тот же день ската продали на аукционе. В переводе на российскую валюту рыбакам удалось выручить с него около 50 тысяч рублей.