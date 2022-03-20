20 марта 2022, 15:09
Общество

Ряд домов в Петрозаводске остался без электричества

Энергетики ведут ремонтные работы на сетях в Пятом поселке

В Петрозаводске сегодня в 14 часов произошло отключение электричества в Пятом поселке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без ресурса остались жильцы домов на улице Боровой. Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.

Ориентировочно электричество вернется в дома горожан в 16 часов. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos

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Метки: 
Петрозаводск
улица Боровая
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ЕДДС
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