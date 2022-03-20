20 марта 2022, 15:09
Ряд домов в Петрозаводске остался без электричества
Энергетики ведут ремонтные работы на сетях в Пятом поселке
В Петрозаводске сегодня в 14 часов произошло отключение электричества в Пятом поселке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без ресурса остались жильцы домов на улице Боровой. Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.
Ориентировочно электричество вернется в дома горожан в 16 часов. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos