Ряд домов в Петрозаводске остался без электричества

В Петрозаводске сегодня в 14 часов произошло отключение электричества в Пятом поселке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без ресурса остались жильцы домов на улице Боровой. Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.

Ориентировочно электричество вернется в дома горожан в 16 часов. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos