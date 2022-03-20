Виктор Евтухов: Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем

Есть в стране запас сахара? Почему в магазинах появились пустые полки? На эти вопросы ответил заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией»,

– заявил он.

По словам замминистра, в ковидный 2020 год тоже было много вопросов по поводу различных продуктов питания. И ажиотажный спрос тогда был намного больше, чем сейчас. Он распространялся на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось все.

«Мы видим повышенный спрос на сахар и соль, практически две позиции, которые сегодня в таком тренде. Но при этом надо сказать, что, к сожалению, те перебои, которые возникают, связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками под сахар нет».

Замминистра также затронул тему предметов женской гигиены, подгузников, тишью. По его словам, запасов в сетях сделано очень и очень много, на два-три месяца. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже на период до трех месяцев.

«То есть и здесь нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, перестройки цепочек поставок. Это действительно существует. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определенное время»,

- отметил он.

По поводу бытовой химии: «Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности».

Замминистра призвал население успокоиться и покупать столько товаров, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни. Фото pixabay.com