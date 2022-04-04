«Русских танцовщиц» Дега переименовали в украинских

Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских, следует из данных на сайте музея. Решение было принято после соответствующих призывов украинцев в соцсетях, сообщает РИА Новости.

«Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе. Из-за текущей ситуации мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему»,

- дал объяснение представитель галереи.

При этом полотно французского импрессиониста начала ХХ века в настоящее время не выставлено на обозрение. Ранее сообщалось, что Национальная галерея не будет включать картину Рафаэля «Святое семейство» из коллекции Эрмитажа в выставку «Credit Suisse: Рафаэль», которая открывается 9 апреля. Фото: ria.ru.