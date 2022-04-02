02 апреля 2022, 18:40
Наталья Денисова: «Каждый новый наряд — он любимый. Мы же девочки!»
Традиционный карельский костюм становится частью гардероба местных модниц
На «старину» Наталью Денисову потянуло с детства: она всегда любила возиться с тряпочками, шила платьица своим куклам. Сегодня ей под силу сложная реконструкция нарядов средневековых карельских модниц.
Для Натальи давнее увлечение стало частью жизни: в своих нарядах она запросто ходит по Петрозаводску и обшивает довольно большую тусовку увлеченных. Между прочим, «выгулять» традиционный костюм сегодня в нашей столице — вообще не проблема.
«Вкус — это врожденное, если чутье есть, то оно есть»,
- полагает мастер.