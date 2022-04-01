Выставочный зал Петрозаводска оценили в Российской академии художеств

Проект, который знакомит карельских зрителей с творчеством современных отечественных авторов, высоко оценили на федеральном уровне. Руководителю Городского выставочного зала Петрозаводска Марии Юфа вручили благодарность Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе мэрии.

Авторитетных экспертов впечатлили эксклюзивные выставки, которые проводили в прошлом и нынешнем году. Это экспозиции, посвященные ярким именам российского искусства, творчеству известных отечественных художников.

Отметили проекты, реализованные выставочным залом в сотрудничестве с куратором Ольгой Томсон (Санкт-Петербург) и фотографом Раулем Скрылевым (Москва).