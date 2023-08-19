19 августа 2023, 12:23
Происшествия

Рой диких пчел угрожал жителям карельского города

Спасатели защитили сортавальцев от опасных насекомых

В Сортавале спасателям пришлось защищать горожан от диких пчел. Об этом сообщает паблик администрации города.

По данным источника, днем в пятницу, 18 августа, жители дома по улице Кирова попросили помощи у специалистов - с ними по соседству поселился рой диких пчел.

Спасатели выехали на место происшествия и устранили рой насекомых. Опасность для людей миновала. // Фото: unsplash.com / Boris Smokrovic

Обсудить
Метки: 
сортавала
пчелы
Спасатели
насекомые
новости Карелии