19 августа 2023, 12:23
Рой диких пчел угрожал жителям карельского города
Спасатели защитили сортавальцев от опасных насекомых
В Сортавале спасателям пришлось защищать горожан от диких пчел. Об этом сообщает паблик администрации города.
По данным источника, днем в пятницу, 18 августа, жители дома по улице Кирова попросили помощи у специалистов - с ними по соседству поселился рой диких пчел.
Спасатели выехали на место происшествия и устранили рой насекомых. Опасность для людей миновала. // Фото: unsplash.com / Boris Smokrovic