Рой диких пчел угрожал жителям карельского города

В Сортавале спасателям пришлось защищать горожан от диких пчел. Об этом сообщает паблик администрации города.

По данным источника, днем в пятницу, 18 августа, жители дома по улице Кирова попросили помощи у специалистов - с ними по соседству поселился рой диких пчел.

Спасатели выехали на место происшествия и устранили рой насекомых. Опасность для людей миновала. // Фото: unsplash.com / Boris Smokrovic