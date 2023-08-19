19 августа 2023, 11:59
Происшествия

Мужчина упал в воду с моста в Сортавале

Спасатели вытащили из озера в Приладожье нетрезвого человека

В пятницу, 18 августа, в Сортавале мужчина упал в воду с моста. Об этом сообщает паблик администрации города.

По информации городских властей, человек упал в Ладожское озеро с городского моста днем в пятницу. Мужчина был нетрезв. Его падение могло носить неслучайный характер.

На место экстренно выехали спасатели. Благодаря оперативным и грамотным действиям профессионалов жизнь горожанина удалось спасти. Пострадавшего вытащили из воды. // Фото «Петрозаводск говорит»

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