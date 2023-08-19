19 августа 2023, 10:54
Поход в гости к подруге завершился для жителя Карелии тяжкими травмами
В Костомукше раскрыто дело о причинении вреда здоровью местного жителя
В Костомукше произошел бытовой конфликт, который завершился нанесением тяжких повреждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, местная жительница, пока дома отсутствовал ее сожитель, пригласила в гости друга. Этот факт сильно разозлил их общего знакомого. Придя в квартиру, тот избил гостя.
Полученные костомукшанином травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson