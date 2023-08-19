19 августа 2023, 10:54
Происшествия

Поход в гости к подруге завершился для жителя Карелии тяжкими травмами

В Костомукше раскрыто дело о причинении вреда здоровью местного жителя

В Костомукше произошел бытовой конфликт, который завершился нанесением тяжких повреждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, местная жительница, пока дома отсутствовал ее сожитель, пригласила в гости друга. Этот факт сильно разозлил их общего знакомого. Придя в квартиру, тот избил гостя.

Полученные костомукшанином травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

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Костомукша
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