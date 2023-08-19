Автомобиль вспыхнул вечером в Карелии

Вечером в пятницу пожарные Костомукши были подняты по тревоге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 21:32 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Вокнаволок. На место выехали две единицы техники и пятеро специалистов. Выяснилось, что горит автомобиль. За считанные минуты возгорание в транспортном средстве было ликвидировано.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz