18 августа 2023, 21:47
Восемь человек погибли в ДТП с пьяными водителями в Карелии
Почти полторы сотни «пьяных» аварий произошли в республике в этом году
За семь месяцев текущего года в ДТП с нетрезвыми водителями в Карелии погибли уже восемь человек. В подобных авариях 49 пострадавших получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Всего в регионе за это время зафиксировали больше 140 ДТП с участием пьяных автомобилистов.
Инспекторы ДПС с начала года отстранили от управления порядка 1200 нетрезвых водителей. // фото: user18526052 / freepik.com