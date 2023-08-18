Восемь человек погибли в ДТП с пьяными водителями в Карелии

За семь месяцев текущего года в ДТП с нетрезвыми водителями в Карелии погибли уже восемь человек. В подобных авариях 49 пострадавших получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Всего в регионе за это время зафиксировали больше 140 ДТП с участием пьяных автомобилистов.

Инспекторы ДПС с начала года отстранили от управления порядка 1200 нетрезвых водителей. // фото: user18526052 / freepik.com