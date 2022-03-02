Ростуризм рекомендовал не продавать туры в объявившие санкции страны

Ростуризм настоятельно рекомендовал россиянам не ездить в те страны, которые ввели против России санкции. Туроператорам ведомство также дало четкий сигнал: не нужно продавать туры по этим направлениям, передает ТАСС.

Пребывание в этих странах может нести риски своевременного и безопасного возвращения на российскую территорию, объяснила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она также добавила, что это касается и стран Карибского бассейна, «путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады».

- Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления, - заявила Догузова.

Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла уже стали недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, отметила она.

Пока для туристов доступны Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам. // Фото: Skitterphoto/pixabay.com