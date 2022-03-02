Ставки по вкладам в Сбербанке выросли до 21 процента

Сбербанк в очередной раз увеличил ставки по своим сберегательным продуктам. Теперь по рублевому максимум составляет 21 процент, по долларовому – 6 процентов, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации.

- Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21 процент на срок от одного до трех месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20 процентов, - сказано в сообщении.

Если вклад от тысячи долларов, максимальная ставка составит 4 процента, от 10 тысяч долларов – 5 процентов, от 100 тысяч долларов - 6 процентов.

Во вторник, 1 марта, в банке заявили, что информация о заморозке вкладов клиентов является фейком. // Фото: Daria-Yakovleva/pixabay.com